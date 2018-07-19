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Омскому депутату Шушубаеву дали 4 года 6 месяцев
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Омскому депутату Шушубаеву дали 4 года 6 месяцев 

АиФ-Омск 31 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
19 июля в Первомайском районном суде города Омска рассмотрено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Омского региона.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, депутат обвиняется в растрате в особо крупном размере. Речь идёт о привлечении денежных средств дольщиков для строительства жилья в микрорайоне «Ясная поляна» в размере более 50 млн рублей. В результате более 300 дольщикам причинён значительный ущерб — своих квартир они так и не увидели.
Суд приговорил депутата к четырём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Судебный акт в силу не вступил.
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