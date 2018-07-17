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Хабулда Шушубаев не стал комментировать свой приговор
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Хабулда Шушубаев не стал комментировать свой приговор 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Омскому депутату, обвиняемому в присвоении средств дольщиков, анчали оглашать приговор. Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде началось оглашение приговора депутату Законодательного собрания Омской области, предпринимателю, руководителю компаниии «РоКАС» Хабулде Шушубаеву. Он обвиняется в присвоении средств дольщиков. Сумма, по мнению следствия, превышает 100 млн руб. Деньги, как полагают следователи, были потрачены не на строительство, а на другие бизнес-проекты — вчастности, на них обвиняемый возвел «АТ-маркеты».
На оглашение приговора пришли и пострадавшие дольщики. Пенсионер Александр Степанков вынужден ютиться по съемным квартирам уже 10 лет. В покупку новой квартиры в микрорайоне Ясная Поляна он вложил 800 тыс. руб., продав свое старое жилье. Но ни квартиры, ни денег не увидел.
Сам Хабулда Шушубаев журналистам комментировать свое уголовное дело и приговор не стал.
— Без комментариев, — лишь выговорил Шушубаев, отворачиваясь от телекамер.
Отметим, судя по декларации о доходах и имуществе, опубликованной на портале Заксобрания, Хабулда Шушубаев стал самым бедным омским депутатом — за 2017 год он официально не заработал ни рубля.
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