Хабулда Шушубаев не стал комментировать свой приговор

Омскому депутату, обвиняемому в присвоении средств дольщиков, анчали оглашать приговор. Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде началось оглашение приговора депутату Законодательного собрания Омской области , предпринимателю, руководителю компаниии «РоКАС» Хабулде Шушубаеву. Он обвиняется в присвоении средств дольщиков. Сумма, по мнению следствия, превышает 100 млн руб. Деньги, как полагают следователи, были потрачены не на строительство, а на другие бизнес-проекты — вчастности, на них обвиняемый возвел «АТ-маркеты».

На оглашение приговора пришли и пострадавшие дольщики. Пенсионер Александр Степанков вынужден ютиться по съемным квартирам уже 10 лет. В покупку новой квартиры в микрорайоне Ясная Поляна он вложил 800 тыс. руб., продав свое старое жилье. Но ни квартиры, ни денег не увидел.

Сам Хабулда Шушубаев журналистам комментировать свое уголовное дело и приговор не стал.

— Без комментариев, — лишь выговорил Шушубаев, отворачиваясь от телекамер.

Отметим, судя по декларации о доходах и имуществе, опубликованной на портале Заксобрания, Хабулда Шушубаев стал самым бедным омским депутатом — за 2017 год он официально не заработал ни рубля.