Депутата посадили за обман дольщиков на 50 млн

В Омске депутат получил 4,5 года за обман дольщиков на 50 миллионов рублей

"Суд, согласившись с квалификацией действий подсудимого, предложенной стороной обвинения, приговорил депутата к четырем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Депутата Заксобрания обвиняли по статье УК о растрате — хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения чужого имущества, вверенного ему.

По данным ведомства, в 2008-2013 годы Шушубаев, являясь фактическим руководителем компании "РоКАС", организовал сбор денег физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне "Ясная Поляна" Омска.

"В последующем привлеченные денежные средства дольщиков в общей сумме более 50 миллионов рублей были использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов. В результате незаконных действий более 300 потерпевшим — участникам долевого строительства причинен значительный ущерб", — сообщили в прокуратуре. Рассмотрение дела в суде длилось около двух лет.

В ведомстве отметили, что фигурант уголовного дела не признал вину и не возместил причиненный ущерб. В прениях гособвинитель Антон Рябуха просил назначить подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Приговор пока не вступил в силу.

В свою очередь, следственное управление СК РФ по региону сообщило, что Шушубаев также обвинялся в незаконном получении кредита с причинением крупного ущерба. По версии следствия, в 2009-2010 годы он как президент ЗАО "Корпорация "Агро-Траст", предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности предприятия, получил займы на общую сумму более 1 миллиарда рублей, которые были израсходованы на нужды предприятия, однако кредиты банку он не вернул.

В управлении отметили, что в этой части суд прекратил уголовное дело в отношении депутата в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В ходе следствия для возмещения причиненного дольщикам ущерба на имущество и деньги ООО "РоКАС" в сумме 133 миллиона рублей был наложен арест.