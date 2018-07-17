На поверхности шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе произошел пожар

"В 08:03 (04:03 мск) поступил сигнал о возгорании в складском помещении на территории шахты «Анжерская-Южная» На момент возникновения возгорания, по оперативным данным, людей в помещении не было, никто не пострадал. Огонь ликвидирован в 08:45 (04:45 мск), площадь возгорания составила 15 кв. м", — сообщили в пресс-службе.

На месте работали пожарные МЧС и специалисты подразделения военизированной горноспасательной части.

"Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года. Шахта продолжала производственную деятельность. В середине ноября 2017 года добыча была прекращена из-за переполненного склада угля. Причиной сложившейся ситуации стали разногласия между конкурсным управляющим, кредиторами и подрядной организацией, в частности, спор возник из-за стоимости отгружаемого угля; позже добыча была возобновлена.

Как рассказал ТАСС источник в угольной отрасли, сейчас на шахте продолжаются угледобыча и проходческие работы.

Уголовные дела

С шахтой «Анжерская-Южная» связаны несколько уголовных дел. О возбуждении первого дела по статье УК РФ «Разбой» стало известно после того, как утром 16 ноября 2017 года на шахту было совершено нападение. Тогда в здание предприятия ворвались неизвестные, повредили камеры, связь, пытались обесточить шахту, в которой находились более 70 человек. Полиция задержала 22 нападавших, которые прибыли из разных городов России, у них изъяли четыре травматических пистолета.

Также известно о четырех уголовных делах по фактам ложных сообщений о минировании шахты в ноябре-декабре 2017 года. Кроме того, возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий в особо крупном размере.