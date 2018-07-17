Ещё
На поверхности шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На поверхности шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе произошел пожар 

ТАСС 29 минут назад
КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее утром во вторник на территории шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Людей в помещении не было, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 08:03 (04:03 мск) поступил сигнал о возгорании в складском помещении на территории шахты «Анжерская-Южная» На момент возникновения возгорания, по оперативным данным, людей в помещении не было, никто не пострадал. Огонь ликвидирован в 08:45 (04:45 мск), площадь возгорания составила 15 кв. м", — сообщили в пресс-службе.
На месте работали пожарные МЧС и специалисты подразделения военизированной горноспасательной части.
"Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года. Шахта продолжала производственную деятельность. В середине ноября 2017 года добыча была прекращена из-за переполненного склада угля. Причиной сложившейся ситуации стали разногласия между конкурсным управляющим, кредиторами и подрядной организацией, в частности, спор возник из-за стоимости отгружаемого угля; позже добыча была возобновлена.
Как рассказал ТАСС источник в угольной отрасли, сейчас на шахте продолжаются угледобыча и проходческие работы.
Уголовные дела
С шахтой «Анжерская-Южная» связаны несколько уголовных дел. О возбуждении первого дела по статье УК РФ «Разбой» стало известно после того, как утром 16 ноября 2017 года на шахту было совершено нападение. Тогда в здание предприятия ворвались неизвестные, повредили камеры, связь, пытались обесточить шахту, в которой находились более 70 человек. Полиция задержала 22 нападавших, которые прибыли из разных городов России, у них изъяли четыре травматических пистолета.
Также известно о четырех уголовных делах по фактам ложных сообщений о минировании шахты в ноябре-декабре 2017 года. Кроме того, возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий в особо крупном размере.
ТАСС: последние новости
В Дагестане возбудили дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу на свадьбе Суд признал виновным лидера секты "бога Кузи" по делу о побоях и мошенничестве Фигуру волка Забиваки украли с шоссе в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США453
Названа главная проблема в отношениях РФ и США27
В России оценили неожиданное решение Франции170
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины133
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение