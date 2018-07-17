Ещё
За бойкот решений суда журналистов и блогеров арестуют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За бойкот решений суда журналистов и блогеров арестуют 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Наказание за невыполнение требований суда об удалении противозаконного контента собираются ужесточить. Владельцам сайтов, блогерам и СМИ также грозят новые взыскания за нежелание публиковать опровержение порочащей или недостоверной информации.
Такие изменения в КоАП и УК РФ Государственная Дума рассмотрит в первом чтении 17 июля.
Российские суды вправе обязать граждан и юрлиц прекратить распространение информации, нарушающей авторские и имущественные права, представляющей опасность для несовершеннолетних, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной розни. Данные материалы должны быть удалены с интернет-страниц.
Но сегодня вердикты зачастую игнорируются. В том числе по причине незначительности наказания за невыполнение судебных решений — штрафы составляют от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
Законопроект предлагает назначить за подобные правонарушения соразмерную ответственность: взимать с граждан до 20 тысяч рублей, с должностных лиц — до 50 тысяч, с организаций — до 200 тысяч.
Дальнейшее бойкотирование требований повлечёт повторное взыскание. Максимальным наказанием для граждан станет административный арест до 10 суток или обязательные работы до 120 часов, для должностных лиц — до 15 суток ареста или до 200 часов обязательных работ, для организаций — штраф до 200 тысяч рублей.
В крайних случаях, когда невозможны иные меры воздействия для восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, последует уголовное наказание.
Злостное неисполнение судебного акта или воспрепятствование его выполнению лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности, чревато как минимум штрафом до 50 тысяч рублей. Альтернативой станут обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до одного года, арест до трёх месяцев или лишение свободы до одного года.
За те же деяния госслужащих накажут строже. Они выплатят до 200 тысяч рублей, могут быть на 5 лет лишены права занимать определённые должности, приговорены к обязательным работам на срок до 480 часов или к принудительным работам в течение двух лет, арестованы на шесть месяцев либо лишены свободы на два года.
Такие же меры планируют применять к тем, кто вопреки постановлению суда не станет публиковать опровержение порочащей или недостоверной информации, размещённой ранее.
Парламентская газета: последние новости
Суд вынес обвинительный приговор «богу Кузе» В генпрокуратуре Украины ликвидировали отдел по расследованию преступлений на майдане В Кабардино-Балкарии упраздняется один суд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США460
Названа главная проблема в отношениях РФ и США29
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины140
В России оценили неожиданное решение Франции171
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение