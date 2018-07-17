За бойкот решений суда журналистов и блогеров арестуют

Наказание за невыполнение требований суда об удалении противозаконного контента собираются ужесточить. Владельцам сайтов, блогерам и СМИ также грозят новые взыскания за нежелание публиковать опровержение порочащей или недостоверной информации.

Такие изменения в КоАП и УК РФ Государственная Дума рассмотрит в первом чтении 17 июля.

Российские суды вправе обязать граждан и юрлиц прекратить распространение информации, нарушающей авторские и имущественные права, представляющей опасность для несовершеннолетних, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной розни. Данные материалы должны быть удалены с интернет-страниц.

Но сегодня вердикты зачастую игнорируются. В том числе по причине незначительности наказания за невыполнение судебных решений — штрафы составляют от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Законопроект предлагает назначить за подобные правонарушения соразмерную ответственность: взимать с граждан до 20 тысяч рублей, с должностных лиц — до 50 тысяч, с организаций — до 200 тысяч.

Дальнейшее бойкотирование требований повлечёт повторное взыскание. Максимальным наказанием для граждан станет административный арест до 10 суток или обязательные работы до 120 часов, для должностных лиц — до 15 суток ареста или до 200 часов обязательных работ, для организаций — штраф до 200 тысяч рублей.

В крайних случаях, когда невозможны иные меры воздействия для восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, последует уголовное наказание.

Злостное неисполнение судебного акта или воспрепятствование его выполнению лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности, чревато как минимум штрафом до 50 тысяч рублей. Альтернативой станут обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до одного года, арест до трёх месяцев или лишение свободы до одного года.

За те же деяния госслужащих накажут строже. Они выплатят до 200 тысяч рублей, могут быть на 5 лет лишены права занимать определённые должности, приговорены к обязательным работам на срок до 480 часов или к принудительным работам в течение двух лет, арестованы на шесть месяцев либо лишены свободы на два года.

Такие же меры планируют применять к тем, кто вопреки постановлению суда не станет публиковать опровержение порочащей или недостоверной информации, размещённой ранее.