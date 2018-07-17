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В Мексике нашли похищенный радиоактивный контейнер
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В Мексике нашли похищенный радиоактивный контейнер 

РИА Новости 55 минут назад
МЕХИКО, 17 июл — РИА Новости. Национальная служба гражданской обороны Мексики сообщила в понедельник об обнаружении похищенного ранее контейнера с радиоактивными материалами.
Контейнер с иридием-192 был похищен 8 июля в столице страны Мехико. После этого была объявлена тревога на территории сразу 11 штатов, где мог оказаться контейнер.
Теперь тревога отменена. Власти сообщали, что контейнер может представлять прямую опасность для тех, кто его похитил. Груз был обнаружен после анонимного звонка, который сделал неизвестный и сообщил о местонахождении контейнера.
Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Несколько таких краж были отмечены в 2017 году и в феврале текущего года.
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