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Восемь человек осуждены в Астане за организацию нелегального канала миграции
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Восемь человек осуждены в Астане за организацию нелегального канала миграции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 16 июля /Синьхуа/ — Восемь человек приговорены к разным срокам лишения свободы в Астане за организацию нелегального канала миграции граждан КНР. Об этом сегодня стало известно после публикации приговора специализированного суда по уголовным делам.
Преступная группа получила 675 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы. Однако вместо поиска квалифицированных специалистов ее участники подделывали дипломы о высшем образовании и привозили в Казахстан разнорабочих. Всего они заработали 360,5 тысяч долларов.
Суд приговорил организатора преступной группы к 7,5 годам лишения свободы, пятерых соучастников осудили на сроки от 3 до 7 лет тюрьмы. Еще два человека получили по 2,5 года лишения свободы. —0—
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