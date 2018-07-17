Суд ограничил Серебренникова в сроках чтения дела

Суд повторно ограничил Серебренникова в сроках чтения дела

"Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично", — огласил решение судья Артур Карпов.

Срок предварительного следствия продлён до 19 сентября. Следователю предстоит ознакомить Серебренникова с примерно 100 томами уголовного дела и вещественными доказательствами.

Следователь просил ограничить Серебренникова и его защитников на ранее заявленный срок, то есть до 19 июля. По словам представителя следствия, режиссёр и его защитники являются произвольно, несмотря на то, что их неоднократно уведомляют, и затягивают ознакомление. Он также добавил, что никто из обвиняемых не закончил знакомиться с материалами дела.

Ранее Басманный суд уже ограничивал режиссера в ознакомлении на срок до 19 июля, однако это решение было отменено апелляционной инстанцией.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский , а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.