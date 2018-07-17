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Жители Приморья ответят за убийства перед судом
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Жители Приморья ответят за убийства перед судом 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Первое убийство было совершено совместно с лицом,.
Соучастники убийства, действуя на почве личных неприязненных отношений, сначала избили потерпевшего, потом перевезли в район бухты Безымянной полуострова Назимова. Там он был задушен с помощью веревки.
Вторым потерпевшим стал местный житель, проживавший в городе Владивостоке и отказывающийся продавать одному из обвиняемых долю в своей квартире.
В январе 2011 года для осуществления задуманного злоумышленник вступил в преступный сговор со своим подельником — участником первого убийства. Последним к пособничеству в убийстве был привлечен третий фигурант.
«Несговорчивого» хозяина выманили из квартиры, после чего. Потерпевший был убит.
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