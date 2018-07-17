Жители Приморья ответят за убийства перед судом

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края

Первое убийство было совершено совместно с лицом,.

Соучастники убийства, действуя на почве личных неприязненных отношений, сначала избили потерпевшего, потом перевезли в район бухты Безымянной полуострова Назимова. Там он был задушен с помощью веревки.

Вторым потерпевшим стал местный житель, проживавший в городе Владивостоке и отказывающийся продавать одному из обвиняемых долю в своей квартире.

В январе 2011 года для осуществления задуманного злоумышленник вступил в преступный сговор со своим подельником — участником первого убийства. Последним к пособничеству в убийстве был привлечен третий фигурант.

«Несговорчивого» хозяина выманили из квартиры, после чего. Потерпевший был убит.