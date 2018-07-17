Бурятских полицейских осудят за кражу нефрита

республике Бурятия в Железнодорожный районный суд Улан‐Удэ направлено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в присвоении найденного нефрита. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу региональной прокуратуры

«Расследованием установлено, что в феврале–марте 2016 года в ходе производства процессуальной проверки в Окинском районе республики сотрудники полиции обнаружили тайник поделочного камня нефрит и организовали его извлечение на поверхность», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Затем полицейские указали в протоколе меньшее количество найденного камня и перевезли его в столицу республики, где сдали на ответственное хранение 28 нефритовых блоков, а другую часть, стоимостью не менее четырех миллионов рублей, похитили.