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Бурятских полицейских осудят за кражу нефрита
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Бурятских полицейских осудят за кражу нефрита 

360tv.ru 2 часа назад
В республике Бурятия в Железнодорожный районный суд Улан‐Удэ направлено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в присвоении найденного нефрита. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу региональной прокуратуры.
«Расследованием установлено, что в феврале–марте 2016 года в ходе производства процессуальной проверки в Окинском районе республики сотрудники полиции обнаружили тайник поделочного камня нефрит и организовали его извлечение на поверхность», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Затем полицейские указали в протоколе меньшее количество найденного камня и перевезли его в столицу республики, где сдали на ответственное хранение 28 нефритовых блоков, а другую часть, стоимостью не менее четырех миллионов рублей, похитили.
9 июля в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сотрудники полиции застрелили агрессивного пса, который напал на нескольких прохожих и пытался прокусить шины полицейской машины.
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