Ещё
Жажда денег довела жителя Приморья до условного срока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жажда денег довела жителя Приморья до условного срока 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
К двум годам лишения свободы условно приговорил суд жителя Находки за создание фирмы-однодневки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.
К осужденному в 2016 году обратился незнакомый человек с предложением оформить на него фирму за денежное вознаграждение. Гражданин понимал, что фактически он не будет иметь к зарегистрированной компании никакого отношенияднако предоставил свой паспорт и стал «руководителем» вновь созданной фирмы.
Находкинская таможня по факту создания фирмы-однодневки возбудила уголовное дело.
Primpress: последние новости
Во Владивостоке грабитель забрал у пенсионерки продукты Жителя Владивостока подстрелили в собственном подъезде Экс вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков выпущен из СИЗО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины86
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США423
В России оценили неожиданное решение Франции158
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу7
«Нафтогаз» сделал предложение по «Северному потоку — 2»25
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение