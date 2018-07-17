Жажда денег довела жителя Приморья до условного срока

К двум годам лишения свободы условно приговорил суд жителя Находки за создание фирмы-однодневки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

К осужденному в 2016 году обратился незнакомый человек с предложением оформить на него фирму за денежное вознаграждение. Гражданин понимал, что фактически он не будет иметь к зарегистрированной компании никакого отношенияднако предоставил свой паспорт и стал «руководителем» вновь созданной фирмы.

Находкинская таможня по факту создания фирмы-однодневки возбудила уголовное дело.