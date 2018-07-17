Комиссар СЕ по правам человека в письме генпрокурору РФ призвала освободить Титиева

"Я считаю, что для обеспечения соблюдения прав [Титиева] должны быть приняты решительные меры, в том числе немедленное освобождение из-под стражи", — указала Миятович, отметив, что «лишение свободы может применяться только как крайняя мера, когда другие, менее строгие средства, не могут обеспечить интересы правосудия».

Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым он управлял. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. 11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

В начале июля Верховный суд Чечни отказал адвокатам правозащитника в переносе рассмотрения дела в другой регион.