Камеры видеонаблюдения сняли мужчину, который посреди дня избил женщину на Старой Сортировке

Екатеринбурге полицейские разыскивают мужчину, который жестоко избил взрослую женщину, напав на неё посреди дня на оживлённой улице. Произошло это 11 июля около 11:00 на перекрёстке улиц Кишиневская и Кунарская.

Как рассказал E1.RU сын пострадавшей женщины Александр, мужчина сорвал с шеи его матери цепочку и пытался украсть сумку, но не смог.

— Она шла с работы, а он шёл ей навстречу быстрым шагом. Ударил её в горло, сорвал цепь с крестом и повалил на землю. Мама упала на свою сумку, мужчина пытался её достать, но не смог. Поэтому просто стал запинывать её, а потом сбежал, — рассказал Александр.

После нападения женщина нашла в себе силы и даже побежала за мужчиной, но догнать его не сумела. В 10-м отделе полиции у пострадавшей уже приняли заявление и сейчас ведут розыск нападавшего. Сначала они составили фоторобот, но позже удалось найти видеозаписи, где видно лицо мужчины.

За несколько минут до нападения он попал в объективы сразу нескольких камер видеонаблюдения, расположенных рядом. Женщина уже опознала обидчика.

Если вы узнали мужчину и можете помочь его найти, обращайтесь в дежурную часть 10-го отдела полиции по телефону 8 (343) 356–42–10.

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