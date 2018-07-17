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Камеры видеонаблюдения сняли мужчину, который посреди дня избил женщину на Старой Сортировке
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Камеры видеонаблюдения сняли мужчину, который посреди дня избил женщину на Старой Сортировке 

e1.ru 54 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге полицейские разыскивают мужчину, который жестоко избил взрослую женщину, напав на неё посреди дня на оживлённой улице. Произошло это 11 июля около 11:00 на перекрёстке улиц Кишиневская и Кунарская.
Как рассказал E1.RU сын пострадавшей женщины Александр, мужчина сорвал с шеи его матери цепочку и пытался украсть сумку, но не смог.
— Она шла с работы, а он шёл ей навстречу быстрым шагом. Ударил её в горло, сорвал цепь с крестом и повалил на землю. Мама упала на свою сумку, мужчина пытался её достать, но не смог. Поэтому просто стал запинывать её, а потом сбежал, — рассказал Александр.
После нападения женщина нашла в себе силы и даже побежала за мужчиной, но догнать его не сумела. В 10-м отделе полиции у пострадавшей уже приняли заявление и сейчас ведут розыск нападавшего. Сначала они составили фоторобот, но позже удалось найти видеозаписи, где видно лицо мужчины.
За несколько минут до нападения он попал в объективы сразу нескольких камер видеонаблюдения, расположенных рядом. Женщина уже опознала обидчика.
Если вы узнали мужчину и можете помочь его найти, обращайтесь в дежурную часть 10-го отдела полиции по телефону 8 (343) 356–42–10.
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