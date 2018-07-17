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Суд признал обоснованными требования БМ-банка на 11 млрд рублей к Кехману
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Суд признал обоснованными требования БМ-банка на 11 млрд рублей к Кехману 

ТАСС 16 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованными требования АО «БМ-банк» (ранее Банк Москвы, входит в группу ВТБ) на 11 млрд рублей к бизнесмену Владимиру Кехману, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд определил признать требования АО «БМ-банк» в сумме 11 189 690 611 рублей 62 копейки основного долга
обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника", — сказал судья.
В собственном реестре банкротства Кехмана были включены требования на сумму более 9 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что БМ-банк подал заявление о включении требований на сумму более $170 млн (11 млрд рублей) в реестр требований кредиторов Кехмана на основании решения Высокого суда Лондона. Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», английский суд признал, что Кехман взял крупные кредиты на нужды «Группы JFC» в Банке Москвы «с помощью фальсификации документов и обмана».
Кехман уже был признан банкротом Высоким судом Лондона, бизнесмен просил суд признать действительным это решение на территории России, однако суд отказал в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом, сейчас проходит реализация его имущества. Его компания «Группа JFC» также признана банкротом. Общий объем ее долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков — кредиторов — Сбербанк и Банк Москвы.
Бизнесмен в настоящее время является художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге и Новосибирского театра оперы и балета.
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