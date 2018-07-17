АНОНС — Суд в Петербурге рассмотрит требования банка к Кехману на 11 млрд руб

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Высокий суд Лондона в апреле решил взыскать с Кехмана более 140 миллионов долларов, постановив, что он получил в Банке Москвы для своей компании два крупных кредита «только с помощью фальсификации документов и обмана».

На заседание петербургского арбитража 22 мая прибыли трое представителей «БМ-Банка», которые заявили требования на сумму более 11 миллиардов рублей. Суд тогда отложил рассмотрение этих требований на 17 июля. В этом же заседании планируется рассмотрение отчета финансового управляющего.

"В арбитражный суд поступило заявление АО «БМ-Банк» о включении в реестр требований кредиторов требования в сумме 11 189 690 611 руб. 62 коп", — говорится в определении суда о принятии заявления к производству.

В определении говорится, что рассмотрение требований состоится в судебном заседании, назначенном на 17 июля на 15.50 мск. Суд также предложил БМ-Банку пояснить, по каким причинам требования к Кехману были заявлены в Высокий суд Лондона, а не в суд на территории РФ

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. В конце ноября 2017 года суд продлил ее до 28 мая 2018 года по ходатайству финансового управляющего. На тот момент в реестр требований кредиторов Кехмана были включены требования на общую сумму 9,45 миллиарда рублей, требования кредиторов были удовлетворены на сумму 7,8 миллиона рублей, что составляло 0,083% от общего объема требований кредиторов.

Владимир Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета