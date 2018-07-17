Ещё
АНОНС — Суд в Петербурге рассмотрит требования банка к Кехману на 11 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АНОНС — Суд в Петербурге рассмотрит требования банка к Кехману на 11 млрд руб 

Прайм 59 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области во вторник рассмотрит требования БМ-Банка (бывший Банк Москвы) на 11 миллиардов рублей, которые ранее были присуждены Высоким судом Лондона, к бывшему гендиректору группы компаний JFC Владимиру Кехману, признанному банкротом.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Высокий суд Лондона в апреле решил взыскать с Кехмана более 140 миллионов долларов, постановив, что он получил в Банке Москвы для своей компании два крупных кредита «только с помощью фальсификации документов и обмана».
На заседание петербургского арбитража 22 мая прибыли трое представителей «БМ-Банка», которые заявили требования на сумму более 11 миллиардов рублей. Суд тогда отложил рассмотрение этих требований на 17 июля. В этом же заседании планируется рассмотрение отчета финансового управляющего.
"В арбитражный суд поступило заявление АО «БМ-Банк» о включении в реестр требований кредиторов требования в сумме 11 189 690 611 руб. 62 коп", — говорится в определении суда о принятии заявления к производству.
В определении говорится, что рассмотрение требований состоится в судебном заседании, назначенном на 17 июля на 15.50 мск. Суд также предложил БМ-Банку пояснить, по каким причинам требования к Кехману были заявлены в Высокий суд Лондона, а не в суд на территории РФ.
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. В конце ноября 2017 года суд продлил ее до 28 мая 2018 года по ходатайству финансового управляющего. На тот момент в реестр требований кредиторов Кехмана были включены требования на общую сумму 9,45 миллиарда рублей, требования кредиторов были удовлетворены на сумму 7,8 миллиона рублей, что составляло 0,083% от общего объема требований кредиторов.
Владимир Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета
Прайм: последние новости
МВД возбудило дело о хищениях при строительстве зданий для "Ямал-СПГ" Топ-менеджер предприятия "Аэропорты Красноярья" обвиняется в крупной взятке - прокуратура Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд - СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США404
В России оценили неожиданное решение Франции
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа230
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу3
Порошенко пообещал защитить Европу39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение