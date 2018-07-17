Пьяная россиянка заставила сотрудников МЧС вскрыть чужую квартиру

Хабаровске местная жительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвала спасателей, чтобы проникнуть в квартиру, внутри которой был якобы заперт ее ребенок. Об этом сообщает «Губерния».

Инцидент произошел в Краснореченском переулке. Женщина сообщила спасателям, что оставила малолетнюю дочь дома с пожилой родственницей и ушла в магазин, а когда вернулась, не смогла открыть дверь. Специалистам удалось оперативно сломать замок, но квартира оказалась пустой.

К разбирательствам привлекли сотрудницу полиции, которая все же нащупала нить, связывающую женщину с вскрытым жильем: в квартире зарегистрирована подруга обратившейся за помощью особы, однако фактически она в ней не проживает.

Нетрезвую хабаровчанку забрали в отделение для выяснения обстоятельств случившегося.