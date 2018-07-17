Международный уголовный суд

Международный уголовный суд (МУС) — первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

Он был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств.

Под юрисдикцию суда попадают самые серьезные преступления, совершенные физическими лицами и вызывающие озабоченность всего международного сообщества. В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.

Штат МУС насчитывает около 900 человек из 100 стран. Официальных языков шесть — английский, французский, арабский, китайский, русский и испанский. В качестве рабочих языков используются только английский и французский.

Суд не обладает юрисдикцией в отношении лиц, не достигших 18 лет на момент предполагаемого совершения преступления. Он состоит из президиума, трех отделений (апелляционное, судебное и отделение предварительного производства), канцелярии прокурора и секретариата.

Высшим руководящим органом МУС является Ассамблея государств-участников статута. Его сессии проводятся в месте пребывания суда или в центральных учреждениях ООН один раз в год. На заседании Ассамблеи избираются 18 судей. При первых выборах одна треть судей, отбираемых по жребию, остается в должности в течение трех лет; еще одна треть — в течение шести лет, а остальные судьи остаются в должности в течение девяти лет. Прокурор и его заместители избираются путем тайного голосования абсолютным большинством голосов членов Ассамблеи на девять лет и не могут быть переизбраны.

МУС занимается преступлениями, совершенными после 1 июля 2002 года на территории государств-участников Римского статута или совершенными гражданами таких государств на территории других стран. При этом если государство, в котором произошло преступление, не является участником статута, то право выдачи мандата на начало уголовного преследования имеет Совет Безопасности (СБ) ООН.

Кроме того, государства, не являющиеся членами МУС и заинтересованные в расследовании преступления, совершенного на их территории, имеют право на подачу специального заявления с признанием юрисдикции суда по интересующему вопросу.

СБ ООН может приостановить работу суда и действие ордера на арест. МУС может назначать сроки заключения до 30 лет или пожизненно, однако он не имеет права выносить смертные приговоры.

Международный уголовный суд не подменяет национальные суды, а дополняет их. МУС может осуществлять свою юрисдикцию только в том случае, если национальный суд не способен или не готов сам ее реально осуществить.

Любое государство-участник может выйти из статута, направив генеральному секретарю ООН соответствующее письменное уведомление. Официальный выход из МУС происходит через год после его получения. При этом участник не освобождается от выполнения обязательств, которые возникли в период его участия, включая любые финансовые обязательства.

Расходы МУС покрываются в основном за счет начисленных взносов государств-участников. Он также имеет право принимать добровольные взносы правительств, международных организаций, физических лиц, корпораций и других образований.

МУС не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут (эти страны берут на себя и финансирование суда).

Китай и Крупнейшие страны мира, такие, как США Россия , не признают МУС и отказываются сотрудничать с трибуналом. Президент США Билл Клинтон в 2000 году поставил подпись под Римским статутом, однако уже через два года Вашингтон ее отозвал. Преемник Клинтона Джордж Буш-младший объявил деятельность МУС нарушающей национальные интересы США, и его администрация полностью отказалась от сотрудничества с этим судом.

Российская сторона подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но так и не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия перестала быть участником Римского статута Международного уголовного суда. С точки зрения МИД России , МУС не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом правосудия.

Согласно данным на сайте Международного уголовного суда, сейчас суд ведет 11 расследований, в предварительном порядке изучает еще 10 дел. Среди них — предполагаемые преступления, совершенные в Бурунди , Кении, Центральноафриканской Республике, Мали , Кот-д'Ивуаре, Ливии Афганистане , Уганде и др.

За годы своего существования МУС так и не смог привлечь к ответственности ни одного действующего политического деятеля или хотя бы политика или военного, выступающего в конфликте на стороне государства. Пока все обвиняемые в МУС — это либо бывшие свергнутые лидеры, либо оппозиционеры-мятежники. Расследования и процессы над действующими политиками пока успехом не увенчались.