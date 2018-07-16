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Уголовное дело возбуждено за покушение на убийство в Карачаево‐Черкесии
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Уголовное дело возбуждено за покушение на убийство в Карачаево‐Черкесии 

360tv.ru 1 час назад
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц» за покушение на убийство на жителей Карачаево‐Черкесии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное СК.
Пострадавшими стал житель аула Новый Карачайи его брат, с которым они находились в автомобиле. Неизвестные перегородили им путь трактором на трассе «Кисловодск-Карачаевск», по которой мужчины ехали домой.
По их автомобилю злоумышленники выпустили очередь и пробили колесо. Мужчинам, покинувшим автомобиль, удалось скрыться с места происшествия и спрятаться в находящемся неподалеку доме. Вслед убегающим неизвестные произвели еще несколько выстрелов. Один из них получил ранения в бедро и руку. Потерпевшего госпитализировали.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников, допрашиваются свидетели, проводятся экспертизы и выясняются все обстоятельства происшествия.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнникам, — до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 40‐летний мужчина получил удар ножом в грудь на Профсоюзной улице в Москве. Подробностями происшествия поделился с «360» свидетель происшествия.
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