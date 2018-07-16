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На Дону взяли под стражу мужчину, расчленившего пожилую мать
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На Дону взяли под стражу мужчину, расчленившего пожилую мать 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Убийство»
В Таганроге следователи продолжают выяснять обстоятельства жестокого убийства 78-летней женщины. В преступлении подозревает ее 57-летнего сына. По версии следствия, подозреваемый и его мать находились дома. Между родственниками произошла ссора. Сын стал избивать мать, нанося удары по голове и туловищу, в результате пенсионерка скончалась.
Тогда злоумышленник расчленил тело, разложил останки по пакетам и отнес в лесополосу. После чего пришел в полицию и написал заявление об исчезновении матери.
Убийство было совершено в июне, а в июле местные жители нашли пакеты с человеческими останками.
Следователи после этого сразу вычислили подозреваемого.
— Сегодня Таганрогским городским судом, по ходатайству следователя, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировала старший помощник руководителя СК СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
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