На Дону взяли под стражу мужчину, расчленившего пожилую мать

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Убийство»

Таганроге следователи продолжают выяснять обстоятельства жестокого убийства 78-летней женщины. В преступлении подозревает ее 57-летнего сына. По версии следствия, подозреваемый и его мать находились дома. Между родственниками произошла ссора. Сын стал избивать мать, нанося удары по голове и туловищу, в результате пенсионерка скончалась.

Тогда злоумышленник расчленил тело, разложил останки по пакетам и отнес в лесополосу. После чего пришел в полицию и написал заявление об исчезновении матери.

Убийство было совершено в июне, а в июле местные жители нашли пакеты с человеческими останками.

Следователи после этого сразу вычислили подозреваемого.