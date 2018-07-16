В Болгарии суд вынес приговор убийце ребенка из РФ

Софийский городской суд приговорил к пожизненному сроку гражданина РФ Германа Костина. Его признали виновным в жестоком убийстве российского мальчика, которое произошло три года назад. Обвиняемого доставили в зал суда на носилках, якобы из-за плохого самочувствия. Своей вины он не признал и теперь намерен обжаловать приговор.

Как сообщает ТАСС, защита Костина настаивает на его невиновности, несмотря на то, что следы его ДНК найдены на полотенце, в которое была завернута жертва. По словам адвокатов, следствие не установило ни точное время, ни место преступления, а «косвенные улики» не указывают на преступление. Так правоохранителям не удалось доказать причастность Германа Костина к убийству матери ребенка.