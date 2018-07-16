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За убийство лосёнка три охотника заплатили штраф и остались без ружья
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За убийство лосёнка три охотника заплатили штраф и остались без ружья 

tvernews.ru 1 час назад
Старицкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих жителей Старицкого района совершивших преступление, предусмотренное ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба).
В марте 2018 года три товарища поехали на охоту и прихватили с собой ружье с патронами. В деревне Покровское Старицкого района Тверской области охотники выследили лосенка и убили его. Однако при транспортировке к месту разделывания туши были остановлены сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Ржевский». В результате умышленных преступных действий граждан охотничьим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб в размере 240000 руб.
Суд прекратил в отношении них уголовное дело, приговорил к штрафу и конфисковал оружие, сообщает пресс-служба Старицкого районного суда
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