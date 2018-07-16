Глава МВД Киргизии встретится с отцом убитой в здании милиции девушки

Бурулай Турдалиеву похитили 27 мая этого года, чтобы против ее воли выдать замуж. Машину с девушкой остановили на милицейском посту. Бурулай и двух мужчин доставили в Жайыльский РОВД , где один из задержанных убил ее.

Согласно заключению судмедэкспертизы, девушка скончалась на месте, на ее теле обнаружили ножевые ранения и следы от дефибриллятора.

Отец Бурулай, Турдали Кожоналиев, утверждает, что убийца вырезал на теле его дочери надпись «Н + Б». В интервью Sputnik Кыргызстан он заявил, что судмедэксперты получили взятку и специально не подтвердили наличие надписи, чтобы убийство не классифицировалось как особо жестокое и виновник получил менее строгое наказание.

Главе МВД Кашкару Джунушалиеву предстоит выслушать доводы Турдали Кожоналиева и детально разобраться с заключением судебно-медицинской экспертизы.

"Премьер-министр отметил, что уголовное дело по факту убийства 19-летней Бурулай Турдалиевой находится под его личным контролем и оно будет доведено до конца, а виновные, включая 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, понесут справедливое наказание в соответствии с законодательством Кыргызстана", — сообщили в пресс-службе правительства.

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