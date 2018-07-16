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Глава МВД Киргизии встретится с отцом убитой в здании милиции девушки
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Глава МВД Киргизии встретится с отцом убитой в здании милиции девушки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БИШКЕК, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел самому встретиться с отцом Бурулай Турдалиевой, убитой в здании милиции, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Бурулай Турдалиеву похитили 27 мая этого года, чтобы против ее воли выдать замуж. Машину с девушкой остановили на милицейском посту. Бурулай и двух мужчин доставили в Жайыльский РОВД, где один из задержанных убил ее.
Согласно заключению судмедэкспертизы, девушка скончалась на месте, на ее теле обнаружили ножевые ранения и следы от дефибриллятора.
Отец Бурулай, Турдали Кожоналиев, утверждает, что убийца вырезал на теле его дочери надпись «Н + Б». В интервью Sputnik Кыргызстан он заявил, что судмедэксперты получили взятку и специально не подтвердили наличие надписи, чтобы убийство не классифицировалось как особо жестокое и виновник получил менее строгое наказание.
Главе МВД Кашкару Джунушалиеву предстоит выслушать доводы Турдали Кожоналиева и детально разобраться с заключением судебно-медицинской экспертизы.
"Премьер-министр отметил, что уголовное дело по факту убийства 19-летней Бурулай Турдалиевой находится под его личным контролем и оно будет доведено до конца, а виновные, включая 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, понесут справедливое наказание в соответствии с законодательством Кыргызстана", — сообщили в пресс-службе правительства.
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