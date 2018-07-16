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«Может быть уголовная статья»: Сергей Жорин прокомментировал судьбу Pussy Riot
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«Может быть уголовная статья»: Сергей Жорин прокомментировал судьбу Pussy Riot 

360tv.ru 10 часов назад
Участникам группы Pussy Riot в зависимости от настроения правоохранителей может грозить как штраф, так и уголовное наказание за выходку во время финального матча Франция — Хорватия, сказал «360» адвокат Сергей Жорин.
«Это может быть административное наказание — штраф, не превышающий 10 тысяч рублей. Наказание не очень суровое. Может быть и уголовная статья. Все зависит от желания правоохранительных органов», — сказал он.
Жорин добавил, что полицейскому, высказавшемуся об этой акции, грозит увольнение, и отметил, что случившееся является большой недоработкой службы безопасности.
«Ему грозит наказание вплоть до увольнения. Если говорить о сухой юриспруденции, то здесь административное наказание. Не хочется признавать, но это просчет правоохранительных органов. Расслабились люди, которые отвечали за безопасность», — сказал адвокат.
Четыре человека в полицейской форме выбежали на стадион «Лужники» на 52-й минуте матча Франция — Хорватия 15 июля. Ответственность за случившееся взяла на себя скандально известная группа Pussy Riot. Акция под названием «Милиционер вступает в игру» была направлена на привлечение к проблеме политзаключенных. По факту происшествия возбуждены административные дела.
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Борис Барщевский в разговоре с «360» назвал выходку Pussy Riot попыткой привлечь к себе внимание, а участников акции — «дешевыми пиарщиками».
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