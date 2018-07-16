«Может быть уголовная статья»: Сергей Жорин прокомментировал судьбу Pussy Riot

Участникам группы Pussy Riot в зависимости от настроения правоохранителей может грозить как штраф, так и уголовное наказание за выходку во время финального матча Франция Хорватия , сказал «360» адвокат Сергей Жорин

«Это может быть административное наказание — штраф, не превышающий 10 тысяч рублей. Наказание не очень суровое. Может быть и уголовная статья. Все зависит от желания правоохранительных органов », — сказал он.

Жорин добавил, что полицейскому, высказавшемуся об этой акции, грозит увольнение, и отметил, что случившееся является большой недоработкой службы безопасности.

«Ему грозит наказание вплоть до увольнения. Если говорить о сухой юриспруденции, то здесь административное наказание. Не хочется признавать, но это просчет правоохранительных органов. Расслабились люди, которые отвечали за безопасность», — сказал адвокат.

Четыре человека в полицейской форме выбежали на стадион «Лужники» на 52-й минуте матча Франция — Хорватия 15 июля. Ответственность за случившееся взяла на себя скандально известная группа Pussy Riot. Акция под названием «Милиционер вступает в игру» была направлена на привлечение к проблеме политзаключенных. По факту происшествия возбуждены административные дела.