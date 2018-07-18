В Москве неизвестные напали с ножом на мужчину

На юго-западе российской столицы неизвестные напали на 40-летнего мужчину, ударив его ножом в грудь.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , инцидент произошёл на Профсоюзной улице.

Со слов очевидцев, предполагаемое преступление было совершено во дворе жилого дома. Окровавленный мужчина подошёл к прохожим и попросил о помощи. При этом отмечается, что пострадавший находился в состоянии небольшого алкогольного опьянения. Он мог передвигаться сам, но что с ним произошло объяснить не сумел, рассказав лишь, что его ударили ножом в сердце.

Прибывшая на место ЧП бригада «Скорой» экстренно госпитализировала пострадавшего, а сотрудники полиции, опросив свидетелей, приступили к поиску злоумышленников.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в волгоградской больнице пенсионерка ножом «изгнала бесов» из соседки по палате.

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