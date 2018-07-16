Мужчину средь бела дня пырнули ножом в Москве

40‐летний мужчина получил удар ножом в грудь на Профсоюзной улице в Москве , сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Все случилось во дворе жилого дома. Пострадавший подошел к прохожим и попросил о помощи. По словам очевидца происшествия, он находится в состоянии небольшого алкогольного опьянения и может передвигаться сам. Что послужило причиной нападения собеседник ответить затруднился.

«К нам подошел человек пьяный немного. И говорит, что его кто-то ножом в сердце ударил. Он с нами на скамейке. Мы его не отпускаем до приезда скорой», — сказал очевидец.