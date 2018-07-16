Ещё
Мужчину средь бела дня пырнули ножом в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину средь бела дня пырнули ножом в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
40‐летний мужчина получил удар ножом в грудь на Профсоюзной улице в Москве, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Все случилось во дворе жилого дома. Пострадавший подошел к прохожим и попросил о помощи. По словам очевидца происшествия, он находится в состоянии небольшого алкогольного опьянения и может передвигаться сам. Что послужило причиной нападения собеседник ответить затруднился.
«К нам подошел человек пьяный немного. И говорит, что его кто-то ножом в сердце ударил. Он с нами на скамейке. Мы его не отпускаем до приезда скорой», — сказал очевидец.
Ранее сообщалось о резонансном убийстве 20‐летнего грузина Геворка Саркисяна, которое потрясло всю страну. Группа неизвестных мужчин нанесла ему множественные ножевые ранения прямо около его дома. Молодой человек скончался, не доехав до больницы.
360tv.ru: последние новости
Рабочие устроили массовую драку из‐за задержки зарплаты в Тюменской области Суд вынес «Богу Кузе» обвинительный приговор Илью Мэддисона осудили условно за шутку про Коран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США218
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа159
В России оценили неожиданное решение Франции134
Парализованный Крым и другие события дня28
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму248
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение