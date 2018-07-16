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Статью о насилии над беременной в отделе полиции признали достоверной
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Статью о насилии над беременной в отделе полиции признали достоверной 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск управления МВД по Центральному району к изданию «Мой район» и члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яне Теплицкой, которых ведомство обвиняло в публикации недостоверной информации об издевательствах над беременной женщиной в отделе полиции. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат и руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
УМВД требовало признать опубликованную «Моим районом» информацию не соответствующей действительности, а также выплатить ведомству компенсацию в размере 50 тысяч рублей за вред деловой репутации и 9 тысяч рублей — за траты на составление протокола.
Павлов рассказал, что в суде были рассмотрены заявление пострадавшей, жалобы членов ОНК и документы, подтверждающие пребывание девушки в отделе полиции. Эти материалы дела подтвердили указанные в статье обстоятельства, и суд встал на сторону обвиняемых. «По счастью суд защитил право журналистов и членов ОНК свободно рассказывать о поступивших к ним жалобам на пытки в полиции», — добавил адвокат.
В опубликованной в июне 2017 года статье «Моего района» говорилось о задержанной беременной, с которой жестоко обращались сотрудники центра временного пребывания иностранных граждан. Девушка рассказала членам ОНК, как дежурный полицейский назвал ее «чуркой», протащил коленями по полу и забросил в камеру. Ее долго не кормили, не пускали в туалет и не выдали постельное белье. В камере девушку вырвало, и она провела рядом со своей рвотой всю ночь.
В начале мая управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга также подало в суд на «Медиазону» и Теплицкую за статью о пытках россиянки в 78-м отделе полиции.
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