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Экзамен за устойчивость перед взяткой не сдал: в Ростовской области на полицейского завели дело
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Экзамен за устойчивость перед взяткой не сдал: в Ростовской области на полицейского завели дело 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
Инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела из-за взятки в 15 тысяч рублей
В Сальске в отношении госинспектора по безопасности дорожного движения возбудили уголовное дело по статье «Получения взятки». Следствие считает, что полицейский взял 15 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменов по вождению. За эту сумму подозреваемый подделала экзаменационный лист. После исправлений оказалось, что ученик якобы блестяще знает теорию. А практический экзамен заплативший полицейскому и вовсе не сдавал.
— Сальская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела и признала законность его возбуждения, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
А в Миллерово инспектор наоборот не захотел получать благодарность в конверте от ученика автошколы. Полицейский заранее сообщил вышестоящему руководству о желании водителя дать взятку. В итоге миллеровец был задержан с поличным. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».
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