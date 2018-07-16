Источник: На Аллее Смелых неизвестные взорвали осколочную гранату

На Аллее Смелых у дома 188 а в ночь на понедельник, 16 июля, неизвестные взорвали осколочную гранату. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах города.

Информация об инциденте поступила около двух часов ночи. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-42. Её осколки повредили автомобиль Mazda 6.

По подозрению в подрыве были задержаны два мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Обвиняемым грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

В начале июля на доме 188 а на Аллее Смелых появились оскорбительные надписи с требованием вернуть деньги.