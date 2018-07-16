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Племянника экс-президента Армении подозревают в похищении человека
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Племянника экс-президента Армении подозревают в похищении человека 

News.ru 1 час назад
Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна подозревается в организации похищения и избиении человека, сообщает пресс-служба полиции. Подозреваемый Нарек Саргсян находится в международном розыске.
По данным армянской полиции, в середине августа 2017 году начальник охраны Нарека Саргсяна пригласил 49-летнего мужчину на встречу, с которой он был похищен. Его привезли в подвал дома Саргсяна, где его избили и пытали. После этого мужчину перевезли в административное здание пункта обслуживания грузовиков «Сканья» в Норагавите и снова избили. По предварительным данным, потерпевший хотел открыть в Ереване ночной ключ для туристов. Его отпустили, когда он пообещал, что не станет заниматься этим бизнесом.
Дело об избиении мужчины передано в Генеральную прокуратуру Армении на расследование.
5 июля в ходе обыска в квартире Нарека Саргсяна нашли наркотики, оружие и похищенные в 2013 году картины.
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