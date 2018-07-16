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В Челябинской области суд оштрафовал обвиняемого в превышении должностных полномочий врача
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В Челябинской области суд оштрафовал обвиняемого в превышении должностных полномочий врача 

Rambler News Service 1 час назад
Суд оштрафовал бывшего главврача Верх-Нейвинской городской больницы Игоря Качалкова, обвиняемого в растрате и превышении должностных полномочий, [передает] (https://ura.news/news/1052343009) URA.RU.
По информации издания, он незаконно премировал супругу, работающую врачом-инфекционистом, на 969 тысяч рублей с 2012 по 2015 годы. Помимо этого, он приобрел комбинированный медицинский компрессор якобы для стоматологической установки. Однако использовал его не по назначению.
Суд оштрафовал Качалкова на 270 тыс. руб., а также потребовал возместить ущерб, нанесенный больнице.
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