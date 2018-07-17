В Башкирии экс-архитектор обвиняется в превышении полномочий

В Иглинском районе 32-летний бывший главный архитектор при администрации обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает прокуратура Башкирии, мужчина помог реализовать непригодное жилье.

По версии следствия, в 2013 году в муниципалитет обратилась фирма ООО «Стройиндустрия». Организация попросила разрешение на строительство дома, не предоставив при этом проектную документацию. Однако архитектор выдал разрешение, превысив полномочия.

Застройщик возвел в Иглино трехэтажный дом, допустив серьезные нарушения. В квартирах не было электричества, не работали система водоснабжения и канализация. Кроме того, в здании отсутствовали газовые котлы и вентиляционные каналы. Также не была завершена внутренняя отделка помещения. Несмотря на это, чиновник выдал разрешение на ввод в здания в эксплуатацию.

— В результате преступных действий обвиняемого существенно нарушены права и законные интересы граждан, приобретших квартиры в указанном доме, им причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 70 млн рублей, — прокомментировали в СК по Башкирии

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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