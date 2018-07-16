Ещё
Жительница Новокуйбышевска призналась, что похитила у собутыльника 100 тыс. руб., приготовленных на похороны тещи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Новокуйбышевска призналась, что похитила у собутыльника 100 тыс. руб., приготовленных на похороны тещи 

Волга Ньюс 1 час назад
Как указано в постановлении суда, преступление, в котором обвиняли женщину, произошло 20 декабря 2017 г., с 20:00 до 22:00, когда она выпивала в гостях у знакомого в компании еще двух собутыльников.
В процессе застолья нетрезвый хозяин квартиры продемонстрировал гостье 100 тыс. руб., которые он копил на похороны тещи. Женщина не устояла перед соблазном прикарманить деньги. Улучив момент, когда осталась в комнате одна, она похитила «похоронные», скрылась и потратила украденное по своему усмотрению.
За кражу в отношении нее возбудили уголовное дело. По окончании следствия женщина предстала перед судом Новокуйбышевска, где сообщила, что ущерб потерпевшему возместила, вину признает, раскаивается и согласна на прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением сторон.
Потерпевший тоже заявил, что претензий к женщине не имеет и не возражает против прекращения уголовного дела. Не был против прекращения уголовного дела и представитель гособвинения.
В итоге Новокуйбышевский суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с подсудимой.
Волга Ньюс: последние новости
Начальница почтового отделения, которая присваивала деньги за ЖКХ, получила условный срок В Сызрани будут судить женщину, оставившую 1,5-годовалого ребенка в горящем доме У жителя Тольятти выманил 1,25 млн руб. лжеменеджер банка из Лондона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили неожиданное решение Франции114
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму140
«Кортеж» Путина в Хельсинки, парализованный Крым и другие события дня15
«Теперь мяч на стороне США»279
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым426
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение