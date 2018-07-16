Жительница Новокуйбышевска призналась, что похитила у собутыльника 100 тыс. руб., приготовленных на похороны тещи

Как указано в постановлении суда, преступление, в котором обвиняли женщину, произошло 20 декабря 2017 г., с 20:00 до 22:00, когда она выпивала в гостях у знакомого в компании еще двух собутыльников.

В процессе застолья нетрезвый хозяин квартиры продемонстрировал гостье 100 тыс. руб., которые он копил на похороны тещи. Женщина не устояла перед соблазном прикарманить деньги. Улучив момент, когда осталась в комнате одна, она похитила «похоронные», скрылась и потратила украденное по своему усмотрению.

За кражу в отношении нее возбудили уголовное дело. По окончании следствия женщина предстала перед судом Новокуйбышевска , где сообщила, что ущерб потерпевшему возместила, вину признает, раскаивается и согласна на прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением сторон.

Потерпевший тоже заявил, что претензий к женщине не имеет и не возражает против прекращения уголовного дела. Не был против прекращения уголовного дела и представитель гособвинения.

В итоге Новокуйбышевский суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с подсудимой.