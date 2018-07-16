Ещё
Осужден адвокат, использовавший грязные методы для защиты клиента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужден адвокат, использовавший грязные методы для защиты клиента 

Legal.Report 1 час назад
Во Владимирской области вынесен приговор 57-летнему адвокату, настойчиво пытавшемуся подкупить несовершеннолетнюю жертву изнасиловании для изменения показаний в интересах клиента. Октябрьский суд Владимира признал бывшего адвоката Владимирской областной коллегии адвокатов №1 Андрея Лыкова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 309 УК РФ (покушение на подкуп потерпевшего в целях дачи ложных показаний).
Как следует из материалов дела, в 2016 году Лыков представлял интересы клиента, обвиняемого в изнасиловании 17-летней девушки. Адвокат решил за 300 000 руб. склонить потерпевшую к изменению показаний. У юриста не было возможностей для личного общения с несовершеннолетней. Поэтому он обратился с деловым предложением к свидетелю по уголовному делу, у которого с девушкой сложились доверительные отношения.
После нескольких попыток уговорить мужчину, в том числе обещаниями общей имущественной выгоды, адвокат получил отказ и прибегнул к шантажу. Он стал угрожать, что распространит в интернете сведения, порочащие честь и деловую репутацию свидетеля. А также пригрозил привлечь его к уголовной ответственности совместно со своим подзащитным по другому уголовному делу с подачи последнего. Под давлением свидетель вынужденно согласился сотрудничать.
В июне 2016 года Лыков передал свидетелю 10 000 руб. для потерпевшей. Однако тот в итоге обратился в полицию, после чего адвокат сам стал фигурантом уголовного дела. В ходе предварительного следствия юрист не признал вину. В декабре 2017 года он лишился адвокатского статуса.
Суд приговорил Лыкова к обязательным работам на срок 400 часов, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.
Legal.Report: последние новости
Суд оставил на свободе адвоката, для которого прокуратура требовала 7 лет колонии Осужден юрист, пришедший устраивать в ФНС с фальшивым дипломом Госдума разрушает временный процессуальный порядок, введенный КС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили неожиданное решение Франции113
«Теперь мяч на стороне США»278
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму128
«Кортеж» Путина в Хельсинки, парализованный Крым и другие события дня16
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым422
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение