Осужден адвокат, использовавший грязные методы для защиты клиента

Во Владимирской области вынесен приговор 57-летнему адвокату, настойчиво пытавшемуся подкупить несовершеннолетнюю жертву изнасиловании для изменения показаний в интересах клиента. Октябрьский суд Владимира признал бывшего адвоката Владимирской областной коллегии адвокатов №1 Андрея Лыкова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 309 УК РФ (покушение на подкуп потерпевшего в целях дачи ложных показаний).

Как следует из материалов дела, в 2016 году Лыков представлял интересы клиента, обвиняемого в изнасиловании 17-летней девушки. Адвокат решил за 300 000 руб. склонить потерпевшую к изменению показаний. У юриста не было возможностей для личного общения с несовершеннолетней. Поэтому он обратился с деловым предложением к свидетелю по уголовному делу, у которого с девушкой сложились доверительные отношения.

После нескольких попыток уговорить мужчину, в том числе обещаниями общей имущественной выгоды, адвокат получил отказ и прибегнул к шантажу. Он стал угрожать, что распространит в интернете сведения, порочащие честь и деловую репутацию свидетеля. А также пригрозил привлечь его к уголовной ответственности совместно со своим подзащитным по другому уголовному делу с подачи последнего. Под давлением свидетель вынужденно согласился сотрудничать.

В июне 2016 года Лыков передал свидетелю 10 000 руб. для потерпевшей. Однако тот в итоге обратился в полицию, после чего адвокат сам стал фигурантом уголовного дела. В ходе предварительного следствия юрист не признал вину. В декабре 2017 года он лишился адвокатского статуса.

Суд приговорил Лыкова к обязательным работам на срок 400 часов, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.