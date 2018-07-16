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После вмешательства прокуратуры сотрудникам татарстанского предприятия вернули более миллиона рублей
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После вмешательства прокуратуры сотрудникам татарстанского предприятия вернули более миллиона рублей 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В Арском районе 37 сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Тукай» не выплатили зарплату за два месяца. 37 человек фактически работали в марте и апреле за «спасибо». Данный факт выявили сотрудники районной прокуратуры. В результате в отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. Ему придется заплатить штраф в 20 тысяч рублей. Кроме того, у директора потребовали наказать сотрудников, по чьей вине 37 человек сидели без зарплаты. Известно, что бухгалтеру уже объявили замечание. Что касается долга, то предприятие его погасило в полном объеме.
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