Мужчина погиб во время разборок из‐за еды 

Житель Башмаковского района Пензенской области погиб во время конфликта из‐за еды. Об этом сообщило агентство «Пенза‐Пресс».
Молодой человек 23 лет вместе со своей мамой пришел к односельчанину выяснить отношения. Парень обвинял 59-летнего мужчину в краже продуктов из их дома. Начался скандал, который и привел к драке. Молодой человек избивал земляка сначала кулаками, потом черенком лопаты. Мужчина погиб на месте от сильных повреждений.
Парню назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Сумасшедший внук убил пенсионерку в Санкт-Петербурге. Парень, ранее прошедший лечение в психиатрической больнице, жестоко расправился с бабушкой.