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Мужчина погиб во время разборок из‐за еды
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Мужчина погиб во время разборок из‐за еды 

360tv.ru 1 час назад
Житель Башмаковского района Пензенской области погиб во время конфликта из‐за еды. Об этом сообщило агентство «Пенза‐Пресс».
Молодой человек 23 лет вместе со своей мамой пришел к односельчанину выяснить отношения. Парень обвинял 59-летнего мужчину в краже продуктов из их дома. Начался скандал, который и привел к драке. Молодой человек избивал земляка сначала кулаками, потом черенком лопаты. Мужчина погиб на месте от сильных повреждений.
Парню назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Сумасшедший внук убил пенсионерку в Санкт-Петербурге. Парень, ранее прошедший лечение в психиатрической больнице, жестоко расправился с бабушкой.
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