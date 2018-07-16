В Москве вынесли приговор помощнику машиниста из‑за смерти женщины на станции «Крюково»

Москве на три года условно осудили помощника машиниста электропоезда за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как установлено следствием и судом, 20 апреля 2017 года 38-летняя гражданка Молдавии на станции «Крюково» Октябрьской железной дороги осуществляла посадку в электропоезд сообщением «Крюково-Москва». После отправления от вышеуказанной станции, женщине зажало ногу автоматическими дверями и протащило по платформе. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора помощнику машиниста электропоезда. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

По результатам проведенной технической — судебной экспертизы установлены нарушения помощником машиниста правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта по контролю за работой автоматических дверей во время их закрытия.

Помощник машиниста электропоезда признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.