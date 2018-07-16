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В Приморье женщину оштрафовали за нецензурную брань в суде
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В Приморье женщину оштрафовали за нецензурную брань в суде 

Prim.News 1 час назад
Её оштрафовали за нецензурную брань.
Жительница Октябрьского района принесла в суд квитанцию за оплаченный штраф и «заработала» новый
В мировой суд Октябрьского района прибыла гражданка Г. в чрезмерно «боевом» настроении. Она пояснила судебному приставу по ОУПДС, что принесла квитанцию об оплате штрафа, которую собирается передать по назначению.
Однако ее не устроила процедура пропуска в суд.
Требование судебного пристава по ОУПДС выложить на стол предметы, запрещенные к проносу в здание суда, было воспринято женщиной весьма агрессивно.
Свой отказ подчиниться она сопроводила громкой бранью с нецензурными выражениями.
После нескольких предупреждений о недопустимости нарушений установленных в суде правил, в отношении гражданки был составлен административный протокол по статье 17.3 ч.2 КоАП РФ.
В суде женщина полностью признала свою вину. Мировым судьей ей было назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 1000 рублей, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
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