Суд отложил на 10 сентября жалобу главы компании «Усть-Луга» на решение о его банкротстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 июля. / ТАСС /. Тринадцатый арбитражный суд отложил на 10 сентября жалобу председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита , который также обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, на решение нижестоящей инстанции о признании его банкротом по иску Балтинвестбанка из-за долга в 235 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Об отложении судебного заседания. Дата следующего судебного заседания 10 сентября в 10:00 мск", — говорится в сообщении суда, опубликованном в понедельник. Причина не указана.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ПАО «Балтинвестбанк» из-за долга в 235 млн рублей признал Валерия Израйлита банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Отчет финансового управляющего назначен на 25 сентября. Должник решение обжаловал, поскольку счел, что первая инстанция неполно выяснила обстоятельства дела, кроме того, банк не уведомил его о намерении подать заявление о банкротстве.

Экс-председатель совета директоров компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей. Зимой 2016 года он был задержан сотрудникам ФСБ по подозрению в мошенничестве, отмывании денежных средств в особо крупном размере и совершении валютных операций. Суд Петербурга отправил Израйлита в СИЗО , продление сроков содержания под стражей в рамках уголовного дела проходят в закрытом режиме. По информации местных СМИ, в основу материалов дела речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Компания «Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства.