Обвиняемого в сексуальном насилии Дмитриева этапировали в Петербург

Историку, обвиняемому в сексуальном насилии над приемной дочерью, предстоит пройти очередную психиатрическую экспертизу.

— Юрий Дмитриев этапирован в Петербург, СИЗО-1 (Колпино, ул. Колпинская 9). Ему назначена новая психиатрическая экспертиза, — написала Соколовская.

Напомним, Дмитриев был задержан 27 июня. 28 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Защита обжаловала это решение.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год историк совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ранее Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении порнографии.