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Обвиняемого в сексуальном насилии Дмитриева этапировали в Петербург
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Обвиняемого в сексуальном насилии Дмитриева этапировали в Петербург 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Историку, обвиняемому в сексуальном насилии над приемной дочерью, предстоит пройти очередную психиатрическую экспертизу.
Лидер карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрий Дмитриев, обвиняемый в сексуальном насилии над приемной дочерью, доставлен в Петербург для проведения психиатрической экспертизы. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.
Как уточнила на своей странице в «Фейсбуке» писатель Наталья Соколовская, правозащитник направлен в следственный изолятор в Колпино.
— Юрий Дмитриев этапирован в Петербург, СИЗО-1 (Колпино, ул. Колпинская 9). Ему назначена новая психиатрическая экспертиза, — написала Соколовская.
Напомним, Дмитриев был задержан 27 июня. 28 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Защита обжаловала это решение.
По версии следствия, с 2012 года по 2016 год историк совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ранее Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении порнографии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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