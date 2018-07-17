Обвиняемого в педофилии историка Дмитриева этапировали в Петербург для новой психиатрической экспертизы

Историка и главу карельского «мемориала»

Юрия Дмитриева , которому отменили оправдательный приговор и обвинили в педофилии, этапировали в петербургский следственный изолятор . Там ему предстоит пройти новую психиатрическую экспертизу.

Об этом написала дочь историка Екатерина Клодт в Facebook

в 16 июля. По ее данным, отца увезли из петрозаводского следственного изолятора 15 июля и поместили в СИЗО-1 на Колпинской, 9. Сегодня, 17 июля, к Дмитриеву планирует попасть адвокат Виктор Ануфриев.

"Сегодня в Верховном суде мы оспаривали арест Юрия Алексеевича и его пребывание в СИЗО. Во время заседания судья зачитала телефонограмму о том, что Дмитриев не может явиться на заседание, так как этапирован в Петербург ", — уточнил Ануфриев сайту

16 июля.

Юрия Дмитриева

задержали

27 июня. На следующий день стало известно, что в отношении историка возбуждено

новое уголовное дело. Тогда же Дмитриеву избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее главу карельского "Мемориала" обвиняли в изготовлении детской порнографии и педофилии, он находился под следствием с 13 декабря 2016 года. Но 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью

оправдал

Дмитриева, и его отпустили на свободу. В середине июня Верховный суд Карелии этот оправдательный приговор

отменил

и направил дело на новое рассмотрение.