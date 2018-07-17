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Главе карельского «Мемориала» назначена сексолого-психиатрическая экспертиза в Петербурге
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Главе карельского «Мемориала» назначена сексолого-психиатрическая экспертиза в Петербурге 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери и в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, этапирован в Петербург. Как сообщил ТАСС адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, завтра его подзащитный будет направлен на сексолого-психиатрическую экспертизу.
"Мой подзащитный сейчас находится в СИЗО «Кресты» [в Петербурге]. Я сегодня был у него. Завтра его отправят в городскую психиатрическую больницу № 6, где будет проводиться сексолого-психиатрическая экспертиза, которая займет 28 дней. Сейчас Юрий чувствует себя прекрасно, держится бодро, верит в закон", — сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, сексолого-психиатрическая экспертиза назначена Дмитриеву в рамках нового уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, обвинение по которому было предъявлено главе карельского «Мемориала» в начале июля. Сексолого-психиатрическая экспертиза направлена на выявление возможностей для совершения преступления, его целей, а также на установление других физиологических возможностей подозреваемого или обвиняемого.
Ранее сообщалось, что Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе этого года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом. Суд признал Дмитриева виновным только в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия и приговорил к 2,5 года ограничения свободы.
В июне этого года верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в городской суд Петрозаводска на пересмотр в новом составе.
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