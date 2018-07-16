Лондонская белка пробралась в дом горожанки и устроила погром

Лондонские полицейские прибыли на вызов местной жительницы, которая приняла за вора пробравшуюся к ней в дом белку.

По данным сайта «Мир 24», женщину испугал грохот, доносившийся с нижнего этажа. Она не решилась спуститься вниз и вызвала полицию. Приехавшие на место правоохранители нашли белку, которая устроила погром. Зверька отпустили без предъявления обвинений.