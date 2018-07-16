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Лондонская белка пробралась в дом горожанки и устроила погром
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Лондонская белка пробралась в дом горожанки и устроила погром 

360tv.ru 2 часа назад
Лондонские полицейские прибыли на вызов местной жительницы, которая приняла за вора пробравшуюся к ней в дом белку.
По данным сайта «Мир 24», женщину испугал грохот, доносившийся с нижнего этажа. Она не решилась спуститься вниз и вызвала полицию. Приехавшие на место правоохранители нашли белку, которая устроила погром. Зверька отпустили без предъявления обвинений.
9 июля в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сотрудники полиции застрелили агрессивного пса, который напал на нескольких прохожих и пытался прокусить шины полицейской машины.
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