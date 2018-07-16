Жительницу Карелии будут судить за нападение на полицейского

Женщина пыталась отбить у стражей порядка своего друга.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Медвежьегорска . Женщину обвиняют в нападении на представителя власти.

По версии следствия, 9 мая полицейские приехали на вызов к одному из домов в Медвежьегорске. Вызвавший их мужчина рассказал, что у него произошел конфликт с другим горожанином, и тот в отместку повредил его автомобиль. Когда же стражи порядка посадили подозреваемого в патрульную машину, чтобы отвезти в отделение, его подруга набросилась на полицейских и причинила одному из них телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет,

— сообщили в СК.