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Жительницу Карелии будут судить за нападение на полицейского
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Жительницу Карелии будут судить за нападение на полицейского 

Карельские вести 2 часа назад
Женщина пыталась отбить у стражей порядка своего друга.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Медвежьегорска. Женщину обвиняют в нападении на представителя власти.
По версии следствия, 9 мая полицейские приехали на вызов к одному из домов в Медвежьегорске. Вызвавший их мужчина рассказал, что у него произошел конфликт с другим горожанином, и тот в отместку повредил его автомобиль. Когда же стражи порядка посадили подозреваемого в патрульную машину, чтобы отвезти в отделение, его подруга набросилась на полицейских и причинила одному из них телесные повреждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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