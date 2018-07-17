СК дважды отказывался возбуждать дело в отношении Дрыманова

— Первый раз это было летом 2017 года. Второй — зимой того же года, однако никаких материалов оттуда так и не вернулось, и никаких процессуальных решений по данному вопросу принято не было, — приводит информагентство слова источника.

Дрыманов обвиняется в том, что за взятку намеревался смягчить наказание участникам банды криминального авторитета «Шакро Молодого», в частности криминальному авторитету Андрею Койчукову по прозвищу «Итальянец». Своей вины подозреваемый не признает.

Также ранее появились кадры с Дрымановым в суде. Следствие просит избрать для него меру пресечения в виде ареста.