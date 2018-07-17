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СК дважды отказывался возбуждать дело в отношении Дрыманова
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СК дважды отказывался возбуждать дело в отношении Дрыманова 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Федеральная служба безопасности дважды направляла материалы в отношении экс-начальника столичного главка СКР Александра Дрыманова в Следственный комитет для принятия процессуального решения, однако все попытки со стороны ФСБ результата так и не принесли, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
— Первый раз это было летом 2017 года. Второй — зимой того же года, однако никаких материалов оттуда так и не вернулось, и никаких процессуальных решений по данному вопросу принято не было, — приводит информагентство слова источника.
Дрыманов обвиняется в том, что за взятку намеревался смягчить наказание участникам банды криминального авторитета «Шакро Молодого», в частности криминальному авторитету Андрею Койчукову по прозвищу «Итальянец». Своей вины подозреваемый не признает.
Также ранее появились кадры с Дрымановым в суде. Следствие просит избрать для него меру пресечения в виде ареста.
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