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Саратовец сел в тюрьму на семь лет за торговлю гашишем
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Саратовец сел в тюрьму на семь лет за торговлю гашишем 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Суд приговорил жителя Волжского раойна Саратова к семи годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
Было установлено, что 26-летний мужчина приобрёл 67 грамм гашиша. После этого 7,5 грамм было продано другим двум саратовцам. Оставшуюся часть полицейские обнаружили во время досмотра в квартире обвиняемого.
В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации на нарушителя было заведено уголовное дело по статье 30 (приготовление к преступлению) и по статье 228.1 (незаконный сбыт наркотических либо психотропных веществ). Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, сегодня стало известно ещё об одном наркоторговце, проживающем в Вольске. За хранение и сбыт марихуаны его отправили в тюрьму на девять лет.
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