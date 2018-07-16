Саратовец сел в тюрьму на семь лет за торговлю гашишем

Суд приговорил жителя Волжского раойна Саратова к семи годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура Было установлено, что 26-летний мужчина приобрёл 67 грамм гашиша. После этого 7,5 грамм было продано другим двум саратовцам. Оставшуюся часть полицейские обнаружили во время досмотра в квартире обвиняемого. В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации на нарушителя было заведено уголовное дело по статье 30 (приготовление к преступлению) и по статье 228.1 (незаконный сбыт наркотических либо психотропных веществ). Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима Напомним, сегодня стало известно ещё об одном наркоторговце, проживающем в Вольске . За хранение и сбыт марихуаны его отправили в тюрьму на девять лет.