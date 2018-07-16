СК возбудил уголовное дело из-за травмирования 13 человек при взрыве газового баллона на ул. Авиационная 

Уголовное дело возбуждено по факту возгорания на территории шиномонтажа на северо-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
«По факту возгорания газового баллона в автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, ст. 219 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; нарушение требований пожарной безопасности»).
Опрашиваются свидетели, очевидцы, владельцы и персонал шиномонтажа, для дальнейшего изучения изымаются записи с камер видеонаблюдения. Для определения причины и очага возгорания следствием вскоре будет назначен ряд экспертиз. В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности на шиномонтаже будут проверены на соответствие установленным законом требованиям», — рассказала Ю. Иванова.
По данным следствия, на территории шиномонтажа, расположенного на ул. Авиационная, произошло возгорание газового баллона, в результате которого пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, добавила представитель столичного главка СК.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в пожаре на территории автосервиса пострадали 13 человек. В 15:59 огонь был ликвидирован на площади 50 кв. м. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в кафе по данному адресу произошел взрыв бытового газа. Всех пострадавших госпитализировали в ожоговые центры Москвы, они получают всю необходимую помощь.