СК возбудил уголовное дело из-за травмирования 13 человек при взрыве газового баллона на ул. Авиационная

«По факту возгорания газового баллона в автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, ст. 219 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; нарушение требований пожарной безопасности»).

Опрашиваются свидетели, очевидцы, владельцы и персонал шиномонтажа, для дальнейшего изучения изымаются записи с камер видеонаблюдения. Для определения причины и очага возгорания следствием вскоре будет назначен ряд экспертиз. В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности на шиномонтаже будут проверены на соответствие установленным законом требованиям», — рассказала Ю. Иванова

По данным следствия, на территории шиномонтажа, расположенного на ул. Авиационная, произошло возгорание газового баллона, в результате которого пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, добавила представитель столичного главка СК.