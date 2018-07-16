33-летний мужчина зарезал знакомого в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Убийство произошло в Советском районе. Днем 13 июля в квартире дома по переулку Светлогорский пьяный подозреваемый поссорился с хозяином квартиры, якобы обидевшись на оскорбление, и нанес 31-летнему мужчине удар ножом в шею, от которого потерпевший скончался.

Подозреваемый свою вину не отрицает, однако утверждает, что убивать его не хотел.

Злоумышленник арестован. В 2014 году он уже был судим за причинение смерти по неосторожности. Тогда на улице он беспричинно поссорился с прохожим и ударил его. Потерпевший упал, получил травму головы, от которой скончался.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний нижегородец убил отца за оскорбление матери.