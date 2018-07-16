Ещё
33-летний мужчина зарезал знакомого в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

33-летний мужчина зарезал знакомого в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Убийство произошло в Советском районе. Днем 13 июля в квартире дома по переулку Светлогорский пьяный подозреваемый поссорился с хозяином квартиры, якобы обидевшись на оскорбление, и нанес 31-летнему мужчине удар ножом в шею, от которого потерпевший скончался.
Подозреваемый свою вину не отрицает, однако утверждает, что убивать его не хотел.
Злоумышленник арестован. В 2014 году он уже был судим за причинение смерти по неосторожности. Тогда на улице он беспричинно поссорился с прохожим и ударил его. Потерпевший упал, получил травму головы, от которой скончался.
Ранее сообщалось о том, что 27-летний нижегородец убил отца за оскорбление матери.
Newsroom24: последние новости
Осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа коллеги по работе Нижегородская фирма незаконно вывела из России более 38 млн рублей Убийство 22-летней Оксаны Кибардиной раскрыто в Нижнем Новгороде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым318
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом81
В России оценили неожиданное решение Франции52
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина233
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение