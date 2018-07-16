В Волгограде 13 членов наркокартеля получили от 7 до 12,5 лет колонии

Суд приговорил 13 членов ОПГ к срокам от семи до 12,5 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в Волгоградской и Пермской областях. Каждый из них получил наказание в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в наркокартель входили мужчины в возрасте от 24 до 40 лет из различных регионов России . Они сбывали запрещенные вещества с 2012 года по ноябрь 2015 года, разделившись на две группы, которыми руководил один человек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли у злоумышленников около шести килограммов наркотиков.

Уголовное дело в отношении руководителя ОПГ выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.