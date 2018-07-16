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В Петербурге внук вырвал глаза у бабушки и съел их
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В Петербурге внук вырвал глаза у бабушки и съел их 

Свободная пресса 1 час назад
Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту убийства пожилой женщины во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В преступлении подозревается родной внук 92-летней пенсионерки, который некоторое время назад проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает портал «Невские Новости».
Инцидент произошел поздно вечером 15 июля в одном из домов по улице Белы Куна. Хозяйка квартиры, в которой она проживала с сыном и матерью, вернулась домой, однако дверь открыть не смогла. Прибывшие по ее вызову на место сотрудники МЧС и полиции сумели проникнуть в жилище, где их глазам предстала страшная картина: в комнате на полу лежала убитая женщина, а рядом стоял ее внук. Оказалось, что мужчина в ходе ссоры собственными руками лишил жизни бабушку, вырвал ей глаза, съел их, а потом изнасиловал труп родственницы.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время с ним будут работать сотрудники Следственного комитета.
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