В Петербурге внук вырвал глаза у бабушки и съел их

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту убийства пожилой женщины во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга . В преступлении подозревается родной внук 92-летней пенсионерки, который некоторое время назад проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает портал «Невские Новости». Инцидент произошел поздно вечером 15 июля в одном из домов по улице Белы Куна. Хозяйка квартиры, в которой она проживала с сыном и матерью, вернулась домой, однако дверь открыть не смогла. Прибывшие по ее вызову на место сотрудники МЧС и полиции сумели проникнуть в жилище, где их глазам предстала страшная картина: в комнате на полу лежала убитая женщина, а рядом стоял ее внук. Оказалось, что мужчина в ходе ссоры собственными руками лишил жизни бабушку, вырвал ей глаза, съел их, а потом изнасиловал труп родственницы. Подозреваемый задержан, в ближайшее время с ним будут работать сотрудники Следственного комитета. Новости регионов: Беременная девушка погибла от удара молнии в Ростовской области