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Пьяный гость зарезал мужчину в Советском районе
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Пьяный гость зарезал мужчину в Советском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Советском районе задержан 33-летний мужчина, который подозревается в убийстве своего знакомого. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Трагедия произошла днем 13 июля в одном из домов в Светлогорском переулке. По версии следствия, нетрезвый подозреваемый пришел в гости к своему 31-летнему приятелю. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин якобы оскорбил визитера. Тогда пьяный гость схватил нож и нанес обидчику ранение в шею. Мужчина скончался на месте.
Задержанный не отрицает то, что ударил хозяина ножом, однако, заявляет. Что смерти ему не желал. В настоящее время он заключен под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, в Арзамасском районе ссора двух мужчин из-за женщины закончилась убийством.
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