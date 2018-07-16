Пьяный гость зарезал мужчину в Советском районе

В Советском районе задержан 33-летний мужчина, который подозревается в убийстве своего знакомого. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Трагедия произошла днем 13 июля в одном из домов в Светлогорском переулке. По версии следствия, нетрезвый подозреваемый пришел в гости к своему 31-летнему приятелю. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин якобы оскорбил визитера. Тогда пьяный гость схватил нож и нанес обидчику ранение в шею. Мужчина скончался на месте.

Задержанный не отрицает то, что ударил хозяина ножом, однако, заявляет. Что смерти ему не желал. В настоящее время он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в Арзамасском районе ссора двух мужчин из-за женщины закончилась убийством.